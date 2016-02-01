 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Иран получил доступ к ранее замороженным активам объемом 100 млрд. долларов

    Разморожены активы, размещенные в банках Китая, Индии, Японии, Южной Кореи и Турции

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/  Иран получил доступ к ранее замороженным активам на сумму более 100 млрд. долларов США, которые были разблокированы в соответствии с соглашением Тегерана с мировыми державами по его ядерной программе. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил вице-президент Ирана по планированию и стратегическому контролю Мохаммад Бакер Ноубахт.

    По его словам, были разморожены активы, размещенные в банках Китая, Индии, Японии, Южной Кореи и Турции. 

    Представитель Центробанка Ирана Насер Хакими сообщил, что девять иранских банков были подключены к системе международных расчетов SWIFT.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi