​Иран получил доступ к ранее замороженным активам объемом 100 млрд. долларов

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Иран получил доступ к ранее замороженным активам на сумму более 100 млрд. долларов США, которые были разблокированы в соответствии с соглашением Тегерана с мировыми державами по его ядерной программе.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил вице-президент Ирана по планированию и стратегическому контролю Мохаммад Бакер Ноубахт.

По его словам, были разморожены активы, размещенные в банках Китая, Индии, Японии, Южной Кореи и Турции.

Представитель Центробанка Ирана Насер Хакими сообщил, что девять иранских банков были подключены к системе международных расчетов SWIFT.