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Иран получил доступ к $10 млрд, которые ранее были заблокированы в Ираке

Иран получил доступ к $10 млрд, которые ранее были заблокированы в Ираке Иран получил доступ к своим активам в размере 10 млрд долларов, которые были ранее заблокированы в Ираке.
В регионе
13 октября 2023 г. 12:42
Иран получил доступ к $10 млрд, которые ранее были заблокированы в Ираке

Иран получил доступ к своим активам в размере 10 млрд долларов, которые были ранее заблокированы в Ираке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило иранское агентство ISNA.

В Центробанке Ирана сообщили, что эти средства разморожены наряду с 6 млрд долларов, недавно разблокированными в Южной Корее и переведенными на счет в Катаре.

В июне 2023 года правительство Ирака обратилось к США с просьбой помочь решить проблему его финансовых обязательств перед Ираном за экспорт газа и электроэнергии. Ирак сильно зависит от поставок электроэнергии и газа для своих электростанций из Ирана. При этом Вашингтон на протяжении последних лет препятствовал оплате Багдадом задолженности перед Тегераном. В конце апреля 2023 года она составляла около 10 млрд долларов.

11 августа постоянное представительство Ирана при ООН заявило, что Тегеран и Вашингтон достигли соглашения об обмене заключенными в формате "пять на пять". В рамках сделки исламская республика получит доступ к 6 млрд долларов, которые были заморожены на счетах южнокорейских банков из-за действия санкций США. Как отметили в миссии, иранские активы будут разблокированы и переведены в Катар.

После выхода из ядерной сделки США ввели санкции в отношении Тегерана, запретив восьми крупнейшим импортерам иранской нефти, в том числе Южной Корее, закупать энергоресурсы у исламской республики.

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Версия на английском языке Iran gets access to $10 billion in funds in Iraq

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