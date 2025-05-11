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Иран положительно оценивает переговоры с США по ядерной программе

Иран положительно оценивает переговоры с США по ядерной программе Четвертый раунд переговоров между Ираном и США по ядерной программе Тегерана прошел в более серьезной атмосфере, иранская сторона оценивает консультации положительно.
В регионе
11 мая 2025 г. 19:48
Иран положительно оценивает переговоры с США по ядерной программе

Четвертый раунд переговоров между Ираном и США по ядерной программе Тегерана прошел в более серьезной атмосфере, иранская сторона оценивает консультации положительно.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи в комментарии для иранского государственного телеканала IRIB по итогам консультаций с США в Маскате

"Четвертый раунд переговоров был более серьезным и откровенным, чем предыдущие три", - сказал он. Арагчи отметил, что "позиции сторон сблизились и этот раунд можно оценить как шаг вперед".

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