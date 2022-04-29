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Иран показал на параде баллистическую ракету с дальностью поражения 1450 км

Иран показал на параде баллистическую ракету с дальностью поражения 1450 км Новейшая баллистическая ракета собственной разработки "Покорители Хайбара" с дальностью поражения 1 450 км официально продемонстрирована в пятницу в Иране.
В регионе
29 апреля 2022 г. 15:36
Иран показал на параде баллистическую ракету с дальностью поражения 1450 км

Новейшая баллистическая ракета собственной разработки "Покорители Хайбара" с дальностью поражения 1 450 км официально продемонстрирована в пятницу в Иране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство IRNA.

Передвижная установка с этой ракетой участвовала в праздничном параде, посвященном отмечаемому 29 апреля в Иране Дню солидарности с палестинцами ("День Иерусалима" - "Руз-е Кудс").

Ракета работает на твердом топливе и способна поражать цели на расстоянии до 1 450 км. По данным специалистов, на финальном этапе полета она обладает достаточной маневренностью для обхода противоракетного щита, а новая конструкция позволила сократить на треть массу по сравнению с аналогами.

Иран с 1990-х годов занимается развитием собственной ракетной программы. Определенных успехов он добился в разработке баллистических ракет. При этом Тегеран отказывается вести переговоры об ограничении своей ракетной отрасли, мотивируя это тем, что его соперники в регионе также приняли на вооружение ракеты аналогичного класса.

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