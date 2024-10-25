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Иран подготовил несколько вариантов ответа на удар со стороны Израиля

Иран подготовил несколько вариантов ответа на удар со стороны Израиля Иран рассматривает разные варианты ответа на возможный удар Израиля, действия Тегерана будут зависеть от целей, выбранных для атаки еврейским государством.
В регионе
25 октября 2024 г. 06:13
Иран подготовил несколько вариантов ответа на удар со стороны Израиля

Иран рассматривает разные варианты ответа на возможный удар Израиля, действия Тегерана будут зависеть от целей, выбранных для атаки еврейским государством.

Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По информации четырех неназванных иранских чиновников, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал военным разработать несколько планов ответа на израильскую атаку в зависимости от ее масштаба.

Если она повлечет за собой серьезные разрушения и множество жертв, Иран ответит на удар. Если же еврейское государство ограничится атакой на несколько военных баз и складов с ракетами и дронами, Тегеран может ничего не предпринять в ответ, утверждают источники издания. Они отметили, что ответ будет неизбежен в случае удара по нефтяной и энергетической инфраструктуре Ирана, по его ядерным объектам, а также в случае убийства высокопоставленных чиновников.

Среди возможных мер Тегеран рассматривает запуск около 1 тыс. баллистических ракет, активизацию атак со стороны союзников Ирана в регионе, нарушение глобальных поставок энергоносителей и судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе, пишет газета.

В ожидании потенциального израильского удара военным Ирана приказали быть готовыми к войне, но Тегеран также пытается избежать ее, добавляет The New York Times.

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