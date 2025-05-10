О нас

Иран поддерживает контакты с США, Европой и Россией по ядерному досье

Иран поддерживает контакты с США, Европой и Россией по ядерному досье Иран продолжает вести диалог по своей ядерной программе с США, европейскими странами, а также Китаем и Россией.
В регионе
10 мая 2025 г. 22:40
Иран поддерживает контакты с США, Европой и Россией по ядерному досье

Иран продолжает вести диалог по своей ядерной программе с США, европейскими странами, а также Китаем и Россией.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи в Дохе (Катар) за день до начала четвертого раунда переговоров с США.

"Мы добросовестно продолжаем переговоры с США, Китаем, Европой и Россией", - сказал он.

Он вновь подчеркнул, что Иран "не стремится обладать ядерным оружием", но не откажется от реализации права своего народа на использование технологий мирного атома.

Отметим, что глава МИД Ирана прибыл в Доху в субботу после поездки в Саудовскую Аравию. 11 мая в Омане состоится четвертый раунд непрямых переговоров между Ираном и США по ядерному досье.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Не менее 40 человек пострадали, еще один скончался в ДТП с метробусами в Стамбуле
Не менее 40 человек пострадали, еще один скончался в ДТП с метробусами в Стамбуле
10 мая 2025 г. 21:51
Советник Эрдогана: Анкара готова внести вклад в подписание мирного договора между Баку и Ереваном
Советник Эрдогана: Анкара готова внести вклад в подписание мирного договора между Баку и Ереваном
10 мая 2025 г. 21:07
В Турции в тяжелом ДТП два человека погибли, семеро пострадали
В Турции в тяжелом ДТП два человека погибли, семеро пострадали
10 мая 2025 г. 19:38
Турция приветствует решение о прекращении огня между Индией и Пакистаном
Турция приветствует решение о прекращении огня между Индией и Пакистаном
10 мая 2025 г. 19:21
В Турции раскрыли детали предстоящей встречи глав МИД стран НАТО в Анталье
В Турции раскрыли детали предстоящей встречи глав МИД стран НАТО в Анталье
10 мая 2025 г. 19:16
Макрон заявил о планах продолжать помощь Запада Киеву и в случае перемирия
Макрон заявил о планах продолжать помощь Запада Киеву и в случае перемирия
10 мая 2025 г. 18:46
Мерц заявил о шансе завершения российско-украинского конфликта
Мерц заявил о шансе завершения российско-украинского конфликта
10 мая 2025 г. 18:07
В Турции попал в аварию автобус с туристами, 8 человек погибли
В Турции попал в аварию автобус с туристами, 8 человек погибли
10 мая 2025 г. 16:52
Хакан Фидан прокомментировал переговоры Израиля и Турции в Баку при посредничестве Азербайджана
Хакан Фидан прокомментировал переговоры Израиля и Турции в Баку при посредничестве Азербайджана
10 мая 2025 г. 03:26
Хакан Фидан рассказал о попытке его отравить около пяти лет назад
Хакан Фидан рассказал о попытке его отравить около пяти лет назад
10 мая 2025 г. 01:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi