Иран поддерживает контакты с США, Европой и Россией по ядерному досье

Иран продолжает вести диалог по своей ядерной программе с США, европейскими странами, а также Китаем и Россией.

Иран продолжает вести диалог по своей ядерной программе с США, европейскими странами, а также Китаем и Россией.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи в Дохе (Катар) за день до начала четвертого раунда переговоров с США.

"Мы добросовестно продолжаем переговоры с США, Китаем, Европой и Россией", - сказал он.

Он вновь подчеркнул, что Иран "не стремится обладать ядерным оружием", но не откажется от реализации права своего народа на использование технологий мирного атома.

Отметим, что глава МИД Ирана прибыл в Доху в субботу после поездки в Саудовскую Аравию. 11 мая в Омане состоится четвертый раунд непрямых переговоров между Ираном и США по ядерному досье.