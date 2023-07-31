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Иран поддержал мирную инициативу Саудовской Аравии по Украине

Иран поддержал мирную инициативу Саудовской Аравии по Украине Власти Ирана приветствуют любые инициативы, направленные на политическое урегулирование конфликта в Украине, в том числе соответствующие переговоры, которые планируются в Саудовской Аравии.
В регионе
31 июля 2023 г. 12:18
Иран поддержал мирную инициативу Саудовской Аравии по Украине

Власти Ирана приветствуют любые инициативы, направленные на политическое урегулирование конфликта в Украине, в том числе соответствующие переговоры, которые планируются в Саудовской Аравии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Fars со слов официального представителя МИД исламской республики Насера Канани Чафи.

"Мы приветствуем любые действия и инициативы, которые позволят достичь политического урегулирования украинского кризиса", - заявил он, комментируя информацию о мирных переговорах, которые ожидаются в начале августа в саудовском городе Джидда.

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Версия на английском языке Iran supports Saudi Arabia's peace initiative on Ukraine

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