СМИ: Иран планирует увеличить добычу нефти в 2015 году на всех месторождениях

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Национальная иранская нефтяная компания заявила, что увеличит добычу нефти на всех месторождениях в этом году.

Об этом, как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, пишет иранская газета Shargh.

По мнению экспертов международного рейтингового агентства Fitch, восстановление производства нефти в Иране начнется уже в следующем году. Но для того, чтобы достигнуть максимальных уровней добычи в стране, зафиксированных до введения санкций, Ирану потребуется еще несколько лет.

Сейчас объем экспорта нефти из Ирана составляет 1,1 млн. баррелей в сутки при том, что в 2012 году этот показатель составлял 2,5 млн. баррелей в сутки.

По мнению большинства экспертов, после снятия санкций с Ирана страна может нарастить добычу нефти и увеличить экспорт этого сырья, что окажет давление на нефтяные котировки.