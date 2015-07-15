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    СМИ: Иран планирует увеличить добычу нефти в 2015 году на всех месторождениях

    По мнению экспертов Fitch, восстановление производства нефти в Иране начнется уже в следующем году

    Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Национальная иранская нефтяная компания заявила, что увеличит добычу нефти на всех месторождениях в этом году. 

    Об этом, как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, пишет иранская газета Shargh.

    По мнению экспертов международного рейтингового агентства Fitch, восстановление производства нефти в Иране начнется уже в следующем году. Но для того, чтобы достигнуть максимальных уровней добычи в стране, зафиксированных до введения санкций, Ирану потребуется еще несколько лет.

    Сейчас объем экспорта нефти из Ирана составляет 1,1 млн. баррелей в сутки при том, что в 2012 году этот показатель составлял 2,5 млн. баррелей в сутки.

    По мнению большинства экспертов, после снятия санкций с Ирана страна может нарастить добычу нефти и увеличить экспорт этого сырья, что окажет давление на нефтяные котировки. 

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