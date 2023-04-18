Иран планирует скоро представить новые виды вооружений

Иранские военные в ближайшее время представят новые виды вооружений для сухопутных войск.

Иранские военные в ближайшее время представят новые виды вооружений для сухопутных войск.

Как передает Report со ссылкой на Tasnim, об этом во время парада в честь Дня армии страны заявил командующий Сухопутными силами армии Ирана, генерал Каюмарс Хейдари.

"Сухопутные войска благодаря глубоким реформам, проведенным за последние несколько лет, стали мобильными силами и теперь оснащены современным вооружением. В самое ближайшее время будут представлены новые элементы военной силы иранской армии", - отметил он.

Отметим, что во время парада был продемонстрирован первый иранский широкофюзеляжный боевой БПЛА "Каман-22", дальность полета которого составляет около 3 тыс. км. Его полезная нагрузка - до 300 кг. Также иранские военные представили дроны-камикадзе "Араш", "Киан" и "Каррар".