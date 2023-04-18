О нас

Иран планирует скоро представить новые виды вооружений

Иран планирует скоро представить новые виды вооружений Иранские военные в ближайшее время представят новые виды вооружений для сухопутных войск.
В регионе
18 апреля 2023 г. 17:48
Иран планирует скоро представить новые виды вооружений

Иранские военные в ближайшее время представят новые виды вооружений для сухопутных войск.

Как передает Report со ссылкой на Tasnim, об этом во время парада в честь Дня армии страны заявил командующий Сухопутными силами армии Ирана, генерал Каюмарс Хейдари.

"Сухопутные войска благодаря глубоким реформам, проведенным за последние несколько лет, стали мобильными силами и теперь оснащены современным вооружением. В самое ближайшее время будут представлены новые элементы военной силы иранской армии", - отметил он.

Отметим, что во время парада был продемонстрирован первый иранский широкофюзеляжный боевой БПЛА "Каман-22", дальность полета которого составляет около 3 тыс. км. Его полезная нагрузка - до 300 кг. Также иранские военные представили дроны-камикадзе "Араш", "Киан" и "Каррар".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Главы МИД России и Китая проводят переговоры в Самарканде
Главы МИД России и Китая проводят переговоры в Самарканде
13 апреля 2023 г. 11:42
Бавария отстранила ударившего своего одноклубника футболиста
"Бавария" отстранила ударившего своего одноклубника футболиста
13 апреля 2023 г. 19:06
Бросившей в Пашиняна зонт женщине предъявлено обвинение
Бросившей в Пашиняна зонт женщине предъявлено обвинение
14 апреля 2023 г. 17:55
Назначен новый начальник Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана
Назначен новый начальник Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана
17 апреля 2023 г. 12:23
Словакия получила от Германии второй из 15 танков Leopard
Словакия получила от Германии второй из 15 танков Leopard
17 апреля 2023 г. 19:59
Пашинян: Значение Азербайджана как для России, так и для западных стран возросло
Пашинян: Значение Азербайджана как для России, так и для западных стран возросло
18 апреля 2023 г. 12:56
Аудиовизуальный совет принял решение о временном прекращении вещания ARB TV
Аудиовизуальный совет принял решение о временном прекращении вещания ARB TV
12 апреля 2023 г. 15:40
В Баку ожидается сильный ветер
В Баку ожидается сильный ветер
12 апреля 2023 г. 17:41
​​​​​​​На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
Фото​​​​​​​На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
14 апреля 2023 г. 08:25
По маршруту Баку-Агстафа будет открыт дополнительный рейс
По маршруту Баку-Агстафа будет открыт дополнительный рейс
14 апреля 2023 г. 15:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi