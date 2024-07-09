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Иран планирует подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с РФ

Иран планирует подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с РФ Иран готов подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией в октябре на саммите БРИКС в Казани.
В регионе
9 июля 2024 г. 14:48
Иран планирует подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с РФ

Иран готов подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией в октябре на саммите БРИКС в Казани.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил избранный президент исламской республики Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Подготовка документов по соглашению о всеобъемлющем сотрудничестве между Ираном и Россией завершена, мы готовы подписать его на полях саммита БРИКС в России. Мы придаем большое значение отношениям с Россией, нашим другом и соседом, и, несомненно, будем эти отношения укреплять", - сказал он.

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