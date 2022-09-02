Иран передал координатору ЕС свой ответ на мнение США по возобновлению СВПД

Иран передал координатору ЕС Энрике Мора свой ответ на американское мнение относительно возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Иран передал координатору ЕС Энрике Мора свой ответ на американское мнение относительно возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщает агентство Fars , ссылаясь на официального представителя МИД Ирана Насера Канани Чафи.

По словам дипломата, переданный представителю ЕС текст, подготовленный в ответ на предложения американской стороны, "содержит конструктивные подходы, нацеленные на завершение переговоров". Представитель МИД указал, что "экспертная группа Ирана тщательно изучила ответ США", а "ответы Ирана были собраны после оценки на различных уровнях".

Агентство поясняет, что Тегеран ответил на полученную ранее от Вашингтона реакцию на проект итогового соглашения сторон в контексте переговоров по СВПД в Вене.