Иран отверг заявления МАГАТЭ об увеличении темпов обогащения урана

Власти Ирана отвергли выводы, представленные в докладе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), согласно которому Исламская Республика нарастила темпы обогащения урана до 60%.

Власти Ирана отвергли выводы, представленные в докладе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), согласно которому Исламская Республика нарастила темпы обогащения урана до 60%.

Как передает Report со ссылкой на Tasnim, соответствующее заявление сделал глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Ислами.

"Мы не сделали ничего нового и ведем надзор за нашей текущей деятельностью, которая осуществляется в соответствии со всеми нормами и регламентами", - сказал он.

Во вторник агентство Reuters со ссылкой на доклад МАГАТЭ сообщило, что Иран нарастил темпы обогащения урана до 60%, с 3 до 9 кг в месяц. По данным МАГАТЭ, исламская республика начала наращивать темпы обогащения с конца ноября. Речь идет о двух ядерных объектах, которые располагаются в Натанзе и Фордо.