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Иран отпустит христиан из тюрем на празднование Рождества

Иран отпустит христиан из тюрем на празднование Рождества Минюст Ирана указал прокурорам и руководителям исправительных учреждений страны отпустить заключенных-христиан на волю, чтобы те могли встретиться с родными.
В регионе
26 декабря 2021 г. 22:29
Иран отпустит христиан из тюрем на празднование Рождества

Минюст Ирана указал прокурорам и руководителям исправительных учреждений страны отпустить заключенных-христиан на волю, чтобы те могли встретиться с родными.

Как передает Report, об этом сообщает медиацентр иранских органов юстиции Mizan Online. Христиан освобождают из тюрем Ирана на десять дней. Неясно, одно, когда начнет отсчитываться этот срок.

К родным не отпустят отбывающих наказания за преступления против безопасности, организованную преступность, похищения и вооруженные ограбления, а также приговоренных к смерти.

"Решение принято в ознаменование Нового года и юбилея рождения Иисуса Христа", - приводит AFP перевод текста с сайта.

На христианскую диаспору приходится 1% населения Ирана.

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