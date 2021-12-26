Иран отпустит христиан из тюрем на празднование Рождества

Минюст Ирана указал прокурорам и руководителям исправительных учреждений страны отпустить заключенных-христиан на волю, чтобы те могли встретиться с родными.
Как передает Report, об этом сообщает медиацентр иранских органов юстиции
К родным не отпустят отбывающих наказания за преступления против безопасности, организованную преступность, похищения и вооруженные ограбления, а также приговоренных к смерти.
"Решение принято в ознаменование Нового года и юбилея рождения Иисуса Христа", - приводит
На христианскую диаспору приходится 1% населения Ирана.