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Иран отпустил задержанный южнокорейский танкер

Иран отпустил задержанный южнокорейский танкер Иран освободил остановленный в январе в Персидском заливе южнокорейский танкер Hankuk Chemi и его экипаж.
В регионе
9 апреля 2021 г. 07:51
Иран отпустил задержанный южнокорейский танкер

Иран освободил остановленный в январе в Персидском заливе южнокорейский танкер Hankuk Chemi и его экипаж.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в пятницу агентство Yonhap, ссылаясь на МИД Республики Корея.

По его данным, судно с 13 членами экипажа на борту уже покинуло иранский порт.

Напомним, что береговая охрана Ирана задержала южнокорейское судно 4 января. Некоторые СМИ в качестве возможной причины этого называли заморозку Сеулом иранских активов на 7 млрд долларов США, проведенную по запросу США. В свою очередь, иранская сторона утверждает, что танкер был задержан из-за загрязнения им вод залива.

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Версия на английском языке Iran releases seized S. Korean ship
Версия на азербайджанском языке İran Cənubi Koreyanın tankerini azad edib

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