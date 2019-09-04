Иран готов отпустить семь человек с британского танкера

Семь членов экипажа британского танкера Stena Impero, задержанного иранскими военными более месяца назад, могут покинуть Иран.
Как передает Report, об этом РИА Новости сообщил пресс-атташе посольства РФ в Тегеране Андрей Ганенко.
"Семерых человек действительно отпускают, это сделано по запросу судовладельца, по решению капитана. Среди семерых отпущенных есть один гражданин России, электромеханик", - сообщил А.Ганенко.
По его словам, на судне остается "минимум" экипажа, чтобы судно в случае необходимости могло выйти в море и начать плавать.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости