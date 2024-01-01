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Иран отправил в Красное море военный корабль

Иран отправил в Красное море военный корабль Иранский военный корабль Alborz прошел через Баб-эль-Мандебский пролив и вошел в Красное море.
В регионе
1 января 2024 г. 21:38
Иран отправил в Красное море военный корабль

Иранский военный корабль Alborz прошел через Баб-эль-Мандебский пролив и вошел в Красное море.

Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, военные корабли Ирана действуют в регионе для обеспечения безопасности судоходных путей с 2009 года.

Поддерживаемые исламской республикой хуситы в Йемене за последние недели атаковали более 20 судов, проходящих по судоходному маршруту в Красном море. Иран утверждает, что хуситы действуют самостоятельно и не получали указаний от Ирана.

Однако в прошлом Тегеран поставлял повстанческой группировке беспилотные летательные аппараты, крылатые и баллистические ракеты, некоторые из которых использовались в недавних атаках.

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