​Иран отправил черный ящик со сбитого украинского самолета во Францию

Иранские власти отправили для расшифровки во Францию "черный ящик" с разбившегося под Тегераном украинского лайнера.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил официальный представитель судебной власти страны Голямхосейн Эсмаили в ходе пресс-конференции.

"Черный ящик был отправлен во Францию для расшифровки", - сообщил Эсмаили.

Выполнявший рейс в Киев из Тегерана самолет "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.