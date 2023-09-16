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Иран отозвал аккредитацию у нескольких инспекторов МАГАТЭ

Иран отозвал аккредитацию у нескольких инспекторов МАГАТЭ Иран проинформировал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о решении отозвать аккредитацию у нескольких инспекторов агентства, осуществляющих проверку на объектах по обогащению урана.
В регионе
16 сентября 2023 г. 19:45
Иран отозвал аккредитацию у нескольких инспекторов МАГАТЭ

Иран проинформировал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о решении отозвать аккредитацию у нескольких инспекторов агентства, осуществляющих проверку на объектах по обогащению урана.

Как передает Report, об этом сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Эти инспекторы - одни из самых опытных экспертов агентства, обладающие уникальными знаниями в области технологий обогащения. Они проводили важные работы по проверке на объектах для обогащения урана в Иране, находящихся под гарантиями агентства", - говорится в заявлении, распространенном МАГАТЭ.

Гросси отметил, что этот шаг сильно сократит возможности МАГАТЭ по осуществлению проверок в стране.

"Сегодняшним решением Иран фактически отстранил от работы около трети основной группы наиболее опытных инспекторов агентства, назначенных для работы в Иране", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке İran AEBA-nın bir neçə müfəttişinin akkreditasiyasını ləğv edib

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