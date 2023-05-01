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Иран открыл три диппредставительства в Саудовской Аравии

Иран открыл три диппредставительства в Саудовской Аравии Три дипломатических представительства Ирана возобновили работу в Саудовской Аравии.
В регионе
1 мая 2023 г. 15:16
Иран открыл три диппредставительства в Саудовской Аравии

Три дипломатических представительства Ирана возобновили работу в Саудовской Аравии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил сегодня официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани Чафи.

Формат представительств дипломат не уточнил.

Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что "посольства и консульства Ирана и Саудовской Аравии возобновят работу в ближайшие дни".

10 марта Тегеран и Эр-Рияд договорились о восстановлении дипотношений и возобновлении работы посольств в течение двух месяцев. Представители двух стран несколько дней вели в Пекине переговоры, по итогам которых было подготовлено трехстороннее заявление.

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