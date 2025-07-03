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Иран открыл свое воздушное пространство

Иран открыл свое воздушное пространство Иран открыл свое воздушное пространство и возобновил работу большинства аэропортов.
В регионе
3 июля 2025 г. 23:50
Иран открыл свое воздушное пространство

Иран открыл свое воздушное пространство и возобновил работу большинства аэропортов.

Как передает Report со ссылкой на агентство Mehr, об этом заявили в Организации гражданской авиации исламской республики.

"Аэропорты Мехрабад и аэропорт имени имама Хомейни, а также аэропорты севера, востока, запада и юга страны снова возобновили работу и готовы предоставлять весь цикл услуг", - сказано в заявлении.

Отмечается, что внутренние и международные рейсы будут выполняться во всех аэропортах исламской республики, за исключением аэропортов Исфахана и Тебриза, с 05:00 (05:30 по Баку) до 18:00 (18:30).

Накануне официальный представитель министерства дорог и городского развития Ирана Маджид Ахаван заявил, что страна закрыла свое воздушное пространство для международных транзитных рейсов.

В конце июня Иран разрешил международным рейсам использовать свое воздушное пространство над центральной частью страны и частично - над западными регионами.

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Версия на азербайджанском языке İran yenidən hava məkanını açır

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