Иран осудил решение Трампа о переносе посольства в Иерусалим

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Иран осудил в среду решение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа перенести из Тель-Авива в Иерусалим американское посольство в Израиле.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Ирана, которое распространили государственные СМИ Исламской Республики.

Решение Трампа противоречит резолюциям международных организаций, отметил иранский МИД. Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи ранее в среду заявил, что намерение США перенести свое посольство в Иерусалим говорит об их слабости и некомпетентности.