Иран осудил попытку госпереворота в Турции

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Официальный представитель Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Кейван Хосрави решительно осудил попытку военного переворота в Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на IRNA, по его словам, принципиальная позиция Ирана заключается в поддержке усилий турецкого народа по защите демократии и стабильности.

По словам Хосрави, ВСНБ ИРИ проведет в субботу экстренное заседание для анализа ситуации в Турции. "Иран внимательно следит за происходящими в соседней стране событиями. Министр иностранных дел ИРИ Мохаммад Джавад Зариф находится в контакте со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу и получает информацию о принимаемых мерах безопасности и политических шагах", - сообщил представитель ВСНБ.