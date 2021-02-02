Иран оставит доступ МАГАТЭ к своим ядерным объектам

Власти Ирана могут сократить, но не будут полностью блокировать доступ на свои ядерные объекты наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Власти Ирана могут сократить, но не будут полностью блокировать доступ на свои ядерные объекты наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в интервью телеканалу CNN заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

2 декабря 2020 года Совет стражей Конституции Ирана одобрил принятый ранее Меджлисом (парламентом) законопроект, обязывающий правительство нарастить степень обогащения урана. Парламент дал правительству два месяца для отказа от выполнения дополнительного протокола с МАГАТЭ, если остальные участники ядерной сделки не вернутся к полному исполнению своих обязательств.

Кроме того, закон обязал правительство производить в год не менее 120 кг урана, обогащенного до 20%. Также власти страны должны в течение года ввести в эксплуатацию по одной тысяче дополнительных центрифуг IR-2m на ядерных объектах в Натанзе и Фордо. По мнению законодателей, включенные в проект меры помогут отменить санкции в отношении Тегерана.

Ранее власти Ирана заявили, что если до 21 февраля западные страны не обеспечат соблюдение положений ядерной сделки, то Иран откажется от соблюдения дополнительного протокола МАГАТЭ, что может дать Тегерану право полностью запретить доступ наблюдателей агентства к своим ядерным объектам. "Это не будет означать упразднение инспекторов МАГАТЭ, а лишь сокращение их числа", - пояснил глава МИД, отметив, что в Иране сейчас действует "самый строгий в мире механизм проверки МАГАТЭ".