Иран опроверг сообщения о захвате двух иранцев в ходе рейда израильских военных в Сирии

Посольство Ирана в Дамаске заявило о недостоверности сообщений о том, якобы израильские военные в ходе предполагаемого рейда у Масьяфа в Сирии захватили двух иранцев.

Посольство Ирана в Дамаске заявило о недостоверности сообщений о том, якобы израильские военные в ходе предполагаемого рейда у Масьяфа в Сирии захватили двух иранцев.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает агентство Mehr.

Отмечается, что ни один иранский советник не пострадал, а заявления израильской стороны не соответствует действительности.

Mehr отмечает, что сообщения о захвате иранцев появились в израильских СМИ накануне.

В воскресенье вечером Израиль нанес удары по пяти военным объектам в центральной Сирии. В сирийском Минздраве сообщали, что в результате этого погибли 18 человек, десятки получили ранения.