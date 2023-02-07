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Иран опроверг сообщения о строительстве с РФ завода по производству БПЛА

Иран опроверг сообщения о строительстве с РФ завода по производству БПЛА Тегеран отвергает утверждения американской газеты The Wall Street Journal о том, что Иран и Россия создают совместное предприятие по производству дронов.
В регионе
7 февраля 2023 г. 14:04
Иран опроверг сообщения о строительстве с РФ завода по производству БПЛА

Тегеран отвергает утверждения американской газеты The Wall Street Journal о том, что Иран и Россия создают совместное предприятие по производству дронов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель иранского МИД Насер Канани.

"Это фейковая новость. К сожалению, страны, являющиеся крупнейшими поставщиками оружия и техники одной из сторон конфликта, пытаются ввести в заблуждение мировое общественное мнение, распространяя фейковые новости. Исламская Республика Иран не занимает ни одну из сторон в конфликте и даже не планирует этого. Ее цель состоит в том, чтобы добиться политического решения конфликта", - заявил он агентству Mehr.

Ранее американское издание сообщило о состоявшейся отправке иранской делегации в Россию для оценки возможностей строительства завода, способного производить 6 тыс. беспилотников, разработанных Ираном для использования РФ в конфликте в Украине.

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