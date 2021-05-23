Иран опроверг информацию об удержании 160 армянских солдат

Посольство Ирана в Ереване опровергло слухи о нахождении 160 армянских военнослужащих на территории ИРИ

Посольство Ирана в Ереване опровергло слухи о нахождении 160 армянских военнослужащих на территории ИРИ.

Как передает Report, иранский сайт Parstoday.com опубликовал заявление посольства Ирана в Ереване о слухах, циркулирующих в армянских СМИ об удержании 160 армянских военнослужащих в Иране. В заявлении отмечается:

"Посольство Исламской Республики Иран в Республике Армения считает ложными и необоснованными распространяющиеся в некоторых армянских СМИ слухи о том, что 160 армянских солдат находятся в Иране, а иранская сторона предоставила предусловия для их возвращения".

Напомним, что ряд армянских СМИ распространяют информацию о том, что 160 армянских солдат пересекли армяно-иранскую границу во время 44-дневной Карабахской войны.