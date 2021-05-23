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Иран опроверг информацию об удержании 160 армянских солдат

Иран опроверг информацию об удержании 160 армянских солдат Посольство Ирана в Ереване опровергло слухи о нахождении 160 армянских военнослужащих на территории ИРИ
В регионе
23 мая 2021 г. 13:37
Иран опроверг информацию об удержании 160 армянских солдат

Посольство Ирана в Ереване опровергло слухи о нахождении 160 армянских военнослужащих на территории ИРИ.

Как передает Report, иранский сайт Parstoday.com опубликовал заявление посольства Ирана в Ереване о слухах, циркулирующих в армянских СМИ об удержании 160 армянских военнослужащих в Иране. В заявлении отмечается:

"Посольство Исламской Республики Иран в Республике Армения считает ложными и необоснованными распространяющиеся в некоторых армянских СМИ слухи о том, что 160 армянских солдат находятся в Иране, а иранская сторона предоставила предусловия для их возвращения".

Напомним, что ряд армянских СМИ распространяют информацию о том, что 160 армянских солдат пересекли армяно-иранскую границу во время 44-дневной Карабахской войны.

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Версия на английском языке Iran denies detentain of 160 Armenian servicemen on its territory
Версия на азербайджанском языке İran ərazisində 160 erməni əsgərin olması barədə şayiələrə cavab verib

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