Иран опробовал новые ракеты-перехватчики в ходе крупномасштабных учений

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Армия Ирана опробовала новую модель ракет-перехватчиков Toofan ("Ураган") в ходе крупномасштабных военных учений на юго-востоке страны, cообщает Report со ссылкой на Tasnim.

На второй день учений вертолеты авиационного подразделения сухопутных войск Ирана поразили учебные цели у побережья Оманского залива новыми ракетами-перехватчиками.

Отмечается, что новая модель ракеты Toofan разработана иранскими инженерами. Они усовершенствовали такие характеристики, как радиус действия и точность, а также обновили систему запуска.

Учения под кодовым названием Muhammad Rasoulallah Four будут продолжаться на протяжении трех дней на территории площадью 220 тысяч квадратных километров. Целью учений является повышение уровня боеготовности сухопутных войск.