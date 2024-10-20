Иран определил цели для ответа в случае удара со стороны Израиля

Любое нападение на Иран будет расцениваться как пересечение "красной линии".
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"На любое нападение на ядерные объекты Ирана или аналогичный рейд будет дан необходимый ответ", — заявил он.
По его словам, Тегеран определил все цели в Израиле и по ним будет нанесен аналогичный удар. Он также отметил, что без поддержки США Израиль не смог бы вести боевые действия в Ливане и секторе Газа.
Вечером 1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю в ответ на убийства ключевых лиц в руководстве движений ХАМАС, "Хезболлах" и Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС). В Тегеране заявили, что 90% ракет успешно поразили намеченные цели, однако Израиль утверждает, что Иран запустил около 180 ракет и большая их часть перехвачена.
Израильский Генштаб обещал ответить на атаку. 15 октября министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что Иран будет атакован уже в скором времени и это станет "точным и смертоносным ответом".