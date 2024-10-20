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Иран определил цели для ответа в случае удара со стороны Израиля

Иран определил цели для ответа в случае удара со стороны Израиля Любое нападение на Иран будет расцениваться как пересечение "красной линии".
В регионе
20 октября 2024 г. 20:32
Иран определил цели для ответа в случае удара со стороны Израиля

Любое нападение на Иран будет расцениваться как пересечение "красной линии".

Как передает Report со ссылкой на иранский телеканал Press TV, об этом заявил министр иностранных дел Аббас Арагчи.

"На любое нападение на ядерные объекты Ирана или аналогичный рейд будет дан необходимый ответ", — заявил он.

По его словам, Тегеран определил все цели в Израиле и по ним будет нанесен аналогичный удар. Он также отметил, что без поддержки США Израиль не смог бы вести боевые действия в Ливане и секторе Газа.

Вечером 1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю в ответ на убийства ключевых лиц в руководстве движений ХАМАС, "Хезболлах" и Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС). В Тегеране заявили, что 90% ракет успешно поразили намеченные цели, однако Израиль утверждает, что Иран запустил около 180 ракет и большая их часть перехвачена.

Израильский Генштаб обещал ответить на атаку. 15 октября министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что Иран будет атакован уже в скором времени и это станет "точным и смертоносным ответом".

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Версия на азербайджанском языке İran İsrailin hücumu zamanı cavab hədəflərini müəyyən edib

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