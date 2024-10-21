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Иран официально уведомил МАГАТЭ об угрозах ядерным объектам со стороны Израиля

Иран официально уведомил МАГАТЭ об угрозах ядерным объектам со стороны Израиля Иран официально направил жалобы в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и Совет Безопасности ООН об угрозах иранским ядерным объектам со стороны Израиля.
В регионе
21 октября 2024 г. 13:00

Иран официально направил жалобы в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и Совет Безопасности ООН об угрозах иранским ядерным объектам со стороны Израиля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи во время пресс-конференции.

"Иран рассматривает эти угрозы как угрозы безопасности международного сообщества и в связи с этим направил письменный протест в Международное агентство по атомной энергии и Совет безопасности ООН", - отметил Багаи.

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