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Иран объявил о ликвидации ячейки в составе 19 террористов

Иран объявил о ликвидации ячейки в составе 19 террористов Власти ликвидировали ячейку террористов в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана. Арестованы 19 боевиков.
В регионе
30 октября 2023 г. 14:05
Иран объявил о ликвидации ячейки в составе 19 террористов

Власти ликвидировали ячейку террористов в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана. Арестованы 19 боевиков.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном заявлении управления разведки и разведывательной организации Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в провинции.

"Иностранные шпионские службы пытаются дестабилизировать обстановку в стране, - цитирует агентство Mehr заявление, распространенное в городе Захедан - административном центре провинции Систан и Белуджистан. - Арестованные боевики преступной группировки совершили многочисленные террористические вылазки, пытались посеять вражду на этнической и религиозной почве. В последние месяцы им удалось привлечь к своей преступной деятельности специалистов в области информационных технологий для подготовки убийств этнических и религиозных лидеров, разжигания беспорядков, атак на объекты армии и правоохранительных органов".

Речь идет о группировке "Организация моджахедов иранского народа". Она в 1980-х вела вооруженную борьбу против руководства исламской республики.

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