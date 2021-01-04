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Иран объяснил задержание южнокорейского судна

Иран объяснил задержание южнокорейского судна Иранские военные задержали южнокорейское судно в Персидском заливе из-за загрязнения воды нефтью
В регионе
4 января 2021 г. 17:30
Иран объяснил задержание южнокорейского судна
Иранские военные задержали южнокорейское судно в Персидском заливе из-за загрязнения воды нефтью, сообщает Report со ссылкой на информагенство Fars.
Ранее Британская Организация по координации морских торговых перевозок (UKMTO) заявила, что власти Ирана перехватили иностранное торговое судно, агентство Ассошиэйтед Пресс уточнило, что речь идет о южнокорейском танкере Hankuk Chemi, который следовал в ОАЭ. Представитель Пятого флота США коммандер Ребекка Ребарич заявила, что американские военные следят за ситуацией.
В свою очередь, агентство Tasnim со ссылкой на осведомленный источник отмечает, что судно перевозило 7,2 тысячи тонн этанола и направлялось из порта Эль-Джубайль в Саудовской Аравии в Южную Корею. Экипаж судна состоит из граждан Мьянмы, Вьетнама, Кореи и Индонезии.
Они задержаны, а само судно пришвартовано в иранском портовом городе Бендер-Аббас.
Дело направлено в судебные органы Ирана.
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