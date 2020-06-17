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Иран обстрелял деревню в Иракском Курдистане

Иран обстрелял деревню в Иракском Курдистане

Иранская артиллерия обстреляла деревню в провинции Эрбиль на территории автономного района Иракский Курдистан. 

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило иракское информационное агентство Shafaq.

"Иранская артиллерия обстреляла деревню Алана в приграничном районе Хадж Умран", - сообщили источники в местной администрации. 

По данным местных источников, обстрел совпал по времени с полетами турецких истребителей над районом. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Днем ранее приграничные районы подверглись еще одному подобному обстрелу, уточняет агентство.

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