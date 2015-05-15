​Иран обратился к соседям с просьбой задержать и передать танкер Alpine Eternity

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Иран обратился с просьбой к соседним странам задержать и передать ему нефтеналивной танкер Alpine Eternity, следовавший под флагом Сингапура и находящийся под управлением норвежской компании, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Судно Alpine Eternity, следовавшее под флагом Сингапура, серьезно повредило иранскую нефтяную вышку на 13-м блоке газового месторождения Южный Парс и пыталось покинуть регион до урегулирования проблемы, - заявил телеканалу Press-TV директор консорциума иранских компаний, работающего на данном блоке, Хабиб Джадиди. - Мы хотели бы, чтобы соседние страны оказали содействие иранским властям в конфискации и передаче Ирану этого судна".

"22 марта в 03:00 судно, находящееся под управлением норвежской компании Transpetrol TM AS, отклонилось от курса на 25-30 миль и врезалось в буровую установку", - сообщило, в свою очередь, информагентство министерства нефти Исламской Республики ШАНА.

Как заявил директор консорциума, столкновение нанесло буровой установке ущерб, который оценивается в 300 млн. долларов.

"Норвежская компания была проинформирована о причинении ущерба, но не предприняла никаких шагов, чтобы возместить его", - добавил Джадиди.