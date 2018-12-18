Иран объявил об обнаружении месторождений нефти и газа в провинциях Восточный Азербайджан и Ардебиль

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Иран объявил об обнаружении около 40 новых месторождений нефти и газа и рассчитывает в ближайшее время приступить к их освоению.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник глава департамента разведки месторождений Национальной иранской нефтяной компании Салеф Хенди.

В настоящее время Иран проводит разведку на углеводороды примерно на 60% своей национальной территории, в том числе там, где до недавнего времени такие поиски считались бесперспективными. К выходу на тендер готовы 14 блоков вновь открытых месторождений углеводородов.

Один из таких районов - северо-запад страны, где предварительные работы выявили наличие запасов нефти, указал Хенди. "Наши предварительные изыскания показывают, что месторождения нефти и газа могут быть найдены в районах Бостанабад и Мияне провинции Восточный Азербайджан, - сказал он журналистам в Тегеране. - В скором времени мы приступим к более детальным исследованиям в этих районах".

Кроме того, в провинции Ардебиль выявлен перспективный район Моган, где уже идет пробная добыча углеводородов. В Оманском заливе иранские специалисты обнаружили месторождения газа на глубине 800 м.