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Иран не согласится на требование США уничтожить новые центрифуги

Иран не согласится на требование США уничтожить новые центрифуги Если Запад будет настаивать на своих требованиях, Тегеран может отказаться не только от переговоров в Вене, но и от возврата к СВПД
В регионе
6 мая 2021 г. 17:51
Иран не согласится на требование США уничтожить новые центрифуги

Иран не примет новых требований США и их европейских союзников, выдвинутых в ходе дискуссий по возврату к ядерной сделке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил иранский телеканал Press TV со ссылкой на источники.

По их данным, Запад требует от Тегерана уничтожить центрифуги нового поколения, недавно введенные в строй, в обмен на временную приостановку некоторых санкций, связанных с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Согласно СВПД, указывает канал, Иран должен отказаться от использования усовершенствованных центрифуг типа IR-4, IR-6 и IR-9 и оставить их на хранении под наблюдением Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), но не ликвидировать их.

По данным источников телеканала, если Запад будет настаивать на своих требованиях, Иран может отказаться не только от переговоров в Вене, но и вообще от возврата к СВПД.

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Версия на английском языке Iran won't accept US demands to destroy new centrifuges

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