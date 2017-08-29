Иран не позволит проводить инспекции на своих военных объектах

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Тегеран не позволит кому-либо проводить инспекции на своих военных объектах.

Как сообщает Report со ссылкой на Tasnim, об этом заявил представитель иранского правительства Мохаммад Бакер Ноубахт.

"Военные объекты являются секретными и никто не может получить доступ к ним", - заявил Ноубахт.

Ранее сообщалось, что США настаивают на проведении проверок на военных объектах в Иране, чтобы определить, придерживается ли Тегеран соглашения по иранскому атому.

Иран и "шестерка" международных посредников достигли 14 июля 2015 года исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.