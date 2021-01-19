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Иран не получал посланий от Байдена о возвращении США в ядерную сделку

Иран не получал посланий от Байдена о возвращении США в ядерную сделку Ранее израильские СМИ сообщили, что официальные лица от имени избранного президента США Джо Байдена ведут переговоры с Тегераном
В регионе
19 января 2021 г. 14:21
Иран не получал посланий от Байдена о возвращении США в ядерную сделку

Тегеран не получал каких-либо посланий от избранного президента США Джо Байдена о возвращении в ядерную сделку. Как передает со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.
По его словам, Тегеран сосредоточен на восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий всеми странами-участницами и ожидает, что новое правительство США также сосредоточится на восстановлении доверия Ирана за счет выполнения всех обязательств в сделке.

"Никаких посланий от команды Байдена мы не получали. Однако пока мы не убедимся в том, что США, вернувшись без каких-либо условий к своим обязательствам, действуют в соответствии с ними, переговоры бессмысленны", - сказал Рабии в ходе брифинга.

Ранее израильские СМИ сообщили, что официальные лица от имени избранного президента США Джо Байдена ведут переговоры с Тегераном об условиях возвращения Вашингтона к ядерной сделке с Ираном.

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Версия на английском языке Iran says Biden never reached out to discuss return to nuclear deal

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