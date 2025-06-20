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Иран не намерен вести переговоры, пока продолжаются израильские атаки

Иран не намерен вести переговоры, пока продолжаются израильские атаки Иран готов продолжить консультации с Великобританией, Германией, Францией и другими странами Европы, а также рассматривает возможность провести еще одну встречу в формате "евротройки" в ближайшем будущем.
В регионе
20 июня 2025 г. 23:02
Иран не намерен вести переговоры, пока продолжаются израильские атаки

Иран готов продолжить консультации с Великобританией, Германией, Францией и другими странами Европы, а также рассматривает возможность провести еще одну встречу в формате "евротройки" в ближайшем будущем.

Как передает Report со ссылкой на агентство IRNA, об этом заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи по итогам переговоров в Женеве.

"Мы поддерживаем продолжение консультаций с "евротройкой" и другими странами Европейского союза, а также готовы провести еще одну встречу в ближайшем будущем", - приводит его слова иранское госагентство.

При этом Арагчи подчеркнул, что Иран продолжит реализовывать свое законное право на самооборону и не будет вести переговоры "ни с одной из сторон", пока продолжаются израильские атаки.

Он также заявил, что Иран продолжит реализовывать свое право на самооборону.

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Версия на азербайджанском языке Abbas Əraqçi: İsrailin hücumları davam etdikcə İran danışıqlar aparmayacaq

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