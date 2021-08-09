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Иран не намерен покидать переговоры в Вене из-за смены власти в стране

Иран не намерен покидать переговоры в Вене из-за смены власти в стране Тегеран не покинет переговоры по ядерной сделке в Вене из-за смены правительства на фоне прихода к власти нового президента Ибрагима Раиси.
В регионе
9 августа 2021 г. 12:15
Иран не намерен покидать переговоры в Вене из-за смены власти в стране

Тегеран не покинет переговоры по ядерной сделке в Вене из-за смены правительства на фоне прихода к власти нового президента Ибрагима Раиси.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"Мы никогда не покинем переговоры в Вене. В Иране происходит демократическая смена власти, и эти перемены вносят изменения в состав исполнительной власти", - цитирует его Fars News Agency.

В Вене с апреля ведутся переговоры между Ираном и международной "пятеркой" (Россия, Великобритания, Китай, Франция и ФРГ) по проблеме восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Стороны обсуждают вопросы снятия санкций США с Ирана, выполнения ядерных обязательств Ираном, а также возвращения США в сделку.

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