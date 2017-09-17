Иран не исключил закрытия границы с Иракским Курдистаном

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Иран отменит все соглашения по безопасности с Ираком и закроет границу в случае отделения от страны курдского региона.

Как передает Report, с таким заявлением выступил секретарь Высшего совета национальной безопасности ИРИ Али Шамхани.

«Отделение курдского региона от Ирака в результате референдума аннулирует все соглашения с ним по безопасности и в военной сфере, а также будет означать закрытие всех пограничных переходов с Ираном», — заявил Шамхани.

Он обратился к курдским официальным лицам и призвал «предотвратить появление тенденций, угрожающих безопасности региона», передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.