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Иран назвал удар по своему консульству в Дамаске террористическим актом

Иран назвал удар по своему консульству в Дамаске террористическим актом Миссия Ирана в ООН назвала авиаудар Израиля по консульству Ирана в Дамаске "трусливым террористическим актом" и вопиющим нарушением Устава ООН, призвал Совет Безопасности всемирной организации осудить удар еврейского государства и принять меры.
В регионе
2 апреля 2024 г. 02:44
Иран назвал удар по своему консульству в Дамаске террористическим актом

Миссия Ирана в ООН назвала авиаудар Израиля по консульству Ирана в Дамаске "трусливым террористическим актом" и вопиющим нарушением Устава ООН, призвал Совет Безопасности всемирной организации осудить удар еврейского государства и принять меры.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении постоянного представительства Ирана в ООН в X (ранее Twitter).

"Преступления и трусливые террористические атаки израильского режима являются вопиющим нарушением Устава ООН, международного права и основополагающего принципа неприкосновенности дипломатических и консульских помещений. Режим несет полную ответственность за последствия", - отмечает постпредставительство.

"Учитывая долгосрочные международные последствия такого заслуживающего осуждения акта, который может усилить напряженность в регионе, мы призываем Совет Безопасности осудить это необоснованное преступное деяние и террористический акт, Иран призывает Совет Безопасности принять необходимые меры, в том числе созвать срочное заседание Совбеза", - подчеркивается в заявлении.

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