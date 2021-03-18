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Иран назвал причину крушения украинского Boeing

Иран назвал причину крушения украинского Boeing Авиалайнер "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс Тегеран — Киев, который сбили в январе прошлого года, по ошибке приняли за вражескую цель
В регионе
18 марта 2021 г. 00:32
Иран назвал причину крушения украинского Boeing

Авиалайнер "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс Тегеран — Киев, который сбили в январе прошлого года, по ошибке приняли за вражескую цель.

Как передает Report со ссылкой на агентство Tasnim, об этом сообщается в итоговом отчете Организации гражданской авиации Ирана по расследованию инцидента.

"Самолет был ошибочно принят за вражескую цель подразделением противовоздушной обороны, были запущены две ракеты", — говорится в документе, текст которого опубликовало агентство.

Авторы отчета отмечают что причиной этого не могли стать ни техническое состояние самолета, ни траектория и высота его полета. Кроме того, в документе представлен ряд рекомендаций по предотвращению подобных катастроф в будущем.

Отмечается, что в день авиакатастрофы были проведены работы по оценке рисков и обеспечению безопасности гражданской авиации, однако из-за возникшей ошибки они были недостаточно эффективными. В частности, при оценке рисков были приняты во внимание только постоянные факторы без учета изменяющихся условий.

Кроме того, в документе представлен ряд рекомендаций по предотвращению подобных катастроф в будущем. В частности, эти рекомендации касаются обмена информацией между военными и гражданскими специалистами, а также оценки рисков и мер в случаях, когда действия военных могут поставить под угрозу полеты гражданской авиации.

Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из Тегерана рано утром 8 января 2020 года. Погибли 176 человек — граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Катастрофа стала крупнейшей по числу погибших за всю историю украинской авиации.

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Версия на азербайджанском языке İran Ukrayna təyyarəsini vurmasının səbəbini açıqladı

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