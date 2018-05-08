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    Иран назвал незаконным решение Трампа о выходе из сделки

    Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Власти Ирана назвали незаконным решение президента США Дональда Трампа о выходе из ядерной сделки

    Об этом передает Report со ссылкой на Reuters.

    Сообщается, что иранское руководство назвало действия американской администрации "незаконными, нелегитимными и подрывающими международные соглашения".

    Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты выходят из ядерного соглашения с Ираном.

    На фоне выхода США из ядерного соглашения с Ираном Израиль перевел войска в состояние повышенной боеготовности.

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