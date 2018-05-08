Иран назвал незаконным решение Трампа о выходе из сделки

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Власти Ирана назвали незаконным решение президента США Дональда Трампа о выходе из ядерной сделки

Об этом передает Report со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что иранское руководство назвало действия американской администрации "незаконными, нелегитимными и подрывающими международные соглашения".

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты выходят из ядерного соглашения с Ираном.

На фоне выхода США из ядерного соглашения с Ираном Израиль перевел войска в состояние повышенной боеготовности.