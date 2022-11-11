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Иран нарастил запасы высокообогащенного урана на 6,7 кг

Иран нарастил запасы высокообогащенного урана на 6,7 кг Иран с сентября увеличил запасы обогащенного до 60% урана на 6,7 кг.
В регионе
11 ноября 2022 г. 09:11
Иран нарастил запасы высокообогащенного урана на 6,7 кг

Иран с сентября увеличил запасы обогащенного до 60% урана на 6,7 кг.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг газета Politico со ссылкой на отчет Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Согласно информации издания, МАГАТЭ считает, что Иран увеличил имеющиеся запасы урана с момента подготовки аналогичного отчета в сентябре. В частности, по состоянию на 22 октября Иран располагал 62,3 кг урана, обогащенного до 60%, что на 6,7 кг больше, чем в сентябре. Из отчета агентства также следует, что общее количество обогащенного урана в стране составляло 3 673,7 кг, что на 267,2 кг меньше, чем в сентябре.

Эксперты в области нераспространения ядерного оружия, как пишет газета, полагают, что нынешних запасов обогащенного до 60% урана в исламской республике достаточно для производства одной ядерной бомбы при условии дальнейшего обогащения.

Между тем в другом отчете МАГАТЭ, который оказался в распоряжении Politico, говорится, что Иран до сих пор не предоставил агентству объяснений по поводу происхождения частиц урана на трех незадекларированных ядерных объектах.

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