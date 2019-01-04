Иран направляет военный корабль в Атлантический океан

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Второе командование военно-морских сил Ирана с марта текущего года направит военный корабль на запад Атлантического океана.

Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом сказал и.о. командующего военно-морскими силами ВС Исламской Республики Турадж Гасани-Мугаддам.

По его словам, направление одной эскадрильи в Атлантический океан преследует целью выполнение поручений Верховного главнокомандующего Ирана, защиту национальных интересов в отдаленных водах, обезвреживание плана "иранофобии" и обеспечение безопасности мореходства.

И.о. командующего сообщил, что это военное судно в ходе задания объедет планету Земля.

Турадж Гасани-Мугаддам сказал, что в настоящее время 59-ая эскадрилья выполняет задания в Аденском заливе и Индийском океане.

Официальный Вашингтон не прокомментировал данный шаг Ирана.