Иран направит размороженные США активы на укрепление нацвалюты

Центробанк Ирана направит размороженные в рамках обмена заключенными с США активы размером 5,5 млрд евро на укрепление национальной валюты - риала.

Центробанк Ирана направит размороженные в рамках обмена заключенными с США активы размером 5,5 млрд евро на укрепление национальной валюты - риала.

Как передает Report , об этом заявил глава ЦБ республики Мохаммад Фарзин.

"Вчера мы получили официальное письмо от катарских властей о том, что счета шести иранских банков активированы в двух катарских банках и сегодня на них поступила сумма, эквивалентная 5 миллиардам 573 миллионам 492 тысячам евро", - отметил руководитель иранского центробанка.

Ранее при посредничестве Катара состоялся обмен заключенными между Ираном и США. Иран в рамках сделки с США освободил пять американских заключенных. По словам представителя МИД Ирана, из США вернутся только двое бывших заключенных, двое других останутся в США по их просьбе. Он добавил, что еще один узник присоединится к своей семье в третьей стране.

В рамках сделки Тегеран также получит доступ к замороженным активам в размере 6 миллиардов долларов для их использования в гуманитарных целях.