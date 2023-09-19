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Иран направит размороженные США активы на укрепление нацвалюты

Иран направит размороженные США активы на укрепление нацвалюты Центробанк Ирана направит размороженные в рамках обмена заключенными с США активы размером 5,5 млрд евро на укрепление национальной валюты - риала.
В регионе
19 сентября 2023 г. 05:43
Иран направит размороженные США активы на укрепление нацвалюты

Центробанк Ирана направит размороженные в рамках обмена заключенными с США активы размером 5,5 млрд евро на укрепление национальной валюты - риала.

Как передает Report, об этом заявил глава ЦБ республики Мохаммад Фарзин.

"Вчера мы получили официальное письмо от катарских властей о том, что счета шести иранских банков активированы в двух катарских банках и сегодня на них поступила сумма, эквивалентная 5 миллиардам 573 миллионам 492 тысячам евро", - отметил руководитель иранского центробанка.

Ранее при посредничестве Катара состоялся обмен заключенными между Ираном и США. Иран в рамках сделки с США освободил пять американских заключенных. По словам представителя МИД Ирана, из США вернутся только двое бывших заключенных, двое других останутся в США по их просьбе. Он добавил, что еще один узник присоединится к своей семье в третьей стране.

В рамках сделки Тегеран также получит доступ к замороженным активам в размере 6 миллиардов долларов для их использования в гуманитарных целях.

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Версия на азербайджанском языке İran məhbusların mübadiləsindən aldığı vəsaitlə milli valyutanı möhkəmləndirəcək

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