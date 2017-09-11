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    Иран направил предупреждение приблизившемуся к иранским судам кораблю ВМС США

    Американское судно было вынуждено покинуть район, где произошел инцидент

    Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Ракетный катер "Фалакен" ВМФ Ирана сделал предупреждение американскому кораблю после его приближения к иранским судам.

    Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в воскресенье агентство Mehr со ссылкой на заявление отдела по связи с общественностью ВМС Ирана.

    По его данным, рыболовецкое судно "Шамс", терпящее бедствие из-за технического сбоя в водах Персидского залива в 45 милях (около 72 км) от портового города Джаск, запросило помощи у ВМС Ирана. Для спасательной операции был направлен ракетный катер "Фалакен". В ходе проведения операции корабль ВМС США, который приближался к позиции рыболовецкого судна, получил предупреждение от "Фалакена" и был вынужден покинуть этот район.

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