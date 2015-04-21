​Иран направил ноту протеста в Саудовскую Аравию

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Иранский МИД потребовал от Саудовской Аравии объяснений по поводу авиаудара рядом с посольством в Йемене.

Как передает Report, об сообщает телеканал PressTV.

Замминистра иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что МИД вызвал высокопоставленного саудовского дипломата в знак протеста против авиаудара Саудовской Аравии, который произошел слишком близко к посольству Ирана в Йемене.

"Отправляя ноту протеста, мы официально напоминаем властям Саудовской Аравии, что они обязаны выполнять свои обязанности в деле защиты дипломатов и дипломатических зон", — сказал Амир Абдоллахиан.