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Иран направил Франции ноту протеста в связи с нападением на посольство в Париже

Иран направил Франции ноту протеста в связи с нападением на посольство в Париже МИД Ирана направил своим коллегам во Франции ноту протеста в связи с нападением на диппредставительство страны в Париже.
В регионе
11 сентября 2023 г. 13:01
Иран направил Франции ноту протеста в связи с нападением на посольство в Париже

МИД Ирана направил своим коллегам во Франции ноту протеста в связи с нападением на диппредставительство страны в Париже.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель МИД республики Насер Канани Чафи.

"Мы решительно осуждаем эту акцию. Нападение на дипломатическое учреждение является попыткой помешать работе консульского отдела посольства и посягательством на права граждан, обращающихся в диппредставительство для получения консульских услуг, - приводит его слова агентство Fars. - Мы выразили свой протест в официальной ноте, которую направили французским властям".

"За несколько дней до этого нападения мы предупреждали французское правительство, что кто-то может атаковать наши дипломатические учреждения, и попросили власти Франции и ряда других европейских стран усилить охрану иранских посольств", - указал представитель иранского МИД. Канани Чафи также подчеркнул, что, согласно Венской конвенции, правительство Франции несет полную ответственность за сохранность посольства и иных дипломатических объектов Ирана на своей территории.

9 сентября агентство Tasnim проинформировало, что неизвестный поджег дверь с черного входа в иранское посольство в Париже, где располагается консульский отдел дипломатического представительства. На следующий день агентство ISNA сообщило, что диппредставительство исламской республики возобновило свою работу. По последним данным, нападавший бросил в дверь посольства бутылку с зажигательной смесью.

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Версия на английском языке Iran sends note of protest to France over embassy attack in Paris

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