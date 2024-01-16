Иран нанес удар по базе США и аэропорту в иракском Эрбиле

Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес комбинированный удар по американской военной базе и аэропорту, находящихся вблизи консульства США в столице Иракского Курдистана Эрбиле.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес комбинированный удар по американской военной базе и аэропорту, находящихся вблизи консульства США в иракском Эрбиле.

Как передает Report со ссылкой на американский телеканал ABC News, по имеющимся сведениям, в Эрбиле произошло около семи-восьми мощных взрывов. Баллистические ракеты и беспилотные летательные аппараты поразили военную базу США Харир и примыкающий к ней международный аэропорт.

В настоящее время в Эрбиле прекращено воздушное сообщение. Было сбито три беспилотника. Потери среди своих военных американская сторона отрицает.

Ответственность за нападение взял на себя КСИР, заявивший, что он наносил удары баллистическими ракетами по "штабам шпионов" и местам сосредоточения "антииранских террористических сил".